Sul posto la Polizia locale che sta regolando il traffico. Inevitabili i rallentamenti

Un camion ha sbandato sull’Aurelia, in via Camozzini, a Voltri, finendo di traverso sulla strada. Sul posto c’è la Polizia locale dell’Unità operativa Ponente. Inevitabili i disagi per il traffico, quasi bloccato.

La ragione per cui l’autocarro ha traversato è un guasto che, al momento, impedisce l’immediata rimozione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...