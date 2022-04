I Carabinieri arrestano due pusher a Pré: avevano già venduto “merce” per 500 euro

Il denaro gli è stato trovato addosso nel corso della perquisizione. Due clienti, di 50 e 46 anni, segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Compagnia Centro, nel corso dei servizi tesi a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico, in via di Prè, hanno arrestato due uomini di 18 e 34 anni, gravati di pregiudizi di polizia. I due soggetti sono stati sorpresi mentre cedevano eroina e crack, ad un 50enne ed un 46 enne. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di oltre 500 euro in contanti provento da illecita attività di spaccio. Gli acquirenti, saranno segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti

