Cassonetto in fiamme in via San Benedetto. Strada chiusa

8 Aprile 2022 Cronaca Stanno intervenendo i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Sul posto anche la Polizia locale per fermare il traffico e consentire ai Vvf di lavorare in sicurezza È momentaneamente chiusa per consentire l’intervento dei Vigili del fuoco la via San Benedetto, a San Teodoro Bassa. È andato a fuoco un contenitore per i rifiuti. Sul posto, oltre ai pompieri, gli agenti della polizia locale dell’Unità territoriale Centro Ovest-Valpolcevera e i motociclisti del reparto Pronto intervento. Condividi: E-mail

