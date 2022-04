Grosso cane legato e abbandonato vicino al capolinea del bus, a Bolzaneto

È successo ieri in Lungotorrente Secca, al capolinea della linea 8. È intervenuto il servizio veterinario della Asl per sedarlo e portarlo al canile municipale per le cure

È stato necessario sedare il grosso animale per poterlo avvicinare. Impaurito e disperato, ringhiava, abbaiava e mostrava i denti a chiunque si avvicinasse. Affamato e assestato, oltre che ulteriormente infastidito dal non poter scappare a causa del guinzaglio che non gli permetteva di allontanarsi dal palo, era diventato, comprensibilmente, aggressivo.

Si trattava di un pastore del Caucaso, un animale di grandi dimensioni. L’altezza delle femmine varia tra i 67 e e i 70 centimetri, con un peso peso intorno a 45 chilogrammi. Per i maschi l’altezza variare tra i 72 e i 75 centimetri, con un peso tra 50 e 90 chilogrammi. Sono presenti individui di stazza molto superiore di anche 100 kg e altezza al garrese di 85-90 cm.

