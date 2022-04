Autostrade, oggi giornata da bollino rosso in A10 e A26

In A26, tra il bivio con la A10 e Ovada, saranno possibili temporanee chiusure per le ispezioni di Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ad alcuni ponti e gallerie

In A26 bollino rosso nelle fasce orarie tra le 7 e le 10 e e tra le 16 e le 19. Al momento si registrano: coda di 1 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori e coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.

Anche senza ispezioni, la viabilità odierna della A10 è prevista critica. Il bollino rosso copre l’intera giornata, dalle 7 alle 21.

