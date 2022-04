Sviluppo economico, ecco il bando ZIP per la valorizzazione dell’economia urbana

Zena Innovative People metterà a disposizione un milione e settecento mila euro per premiare progetti innovativi. Assistenza alla persona; istruzione, sport e ricreatività; green/tutela dell’ambiente; turismo e cultura, saranno gli ambiti in cui la sperimentazione di questo nuovo modello di intervento andrà a svilupparsi. Le azioni, inoltre, saranno focalizzate su: inclusione sociale; rafforzamento occupazionale (nuove assunzioni e/o riconversione occupazionale); rilancio dell’economia urbana, colpita dalla crisi

Si chiama Zip, Zena Innovative People, un nome che già nel suono onomatopeico richiama la sua intenzione di fungere da vera e propria cerniera e da incastro di competenze e peculiarità di mondi diversi e fonderli in un unico soggetto.

«Questo bando nasce dalla necessità di attivare processi di valorizzazione dell’economia urbana al fine di contrastare gli effetti della pandemia – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Stefano Garassino – ed è mirato a promuovere un approccio capace di integrare i bisogni sociali con le innovazioni tecnologiche; un approccio che consenta di individuare soluzioni innovative e di rimodernare servizi già esistenti e non più in grado di rispondere adeguatamente alle necessità cittadine messe in crisi dalla pandemia. Siamo sicuri che questo bando fungerà da stimolo e porterà a soluzioni interessanti e molto importanti».

Zip propone l’ibridazione tra imprese sociali – capaci di intercettare i bisogni – e le imprese innovative, in grado di sviluppare soluzioni.

Zip si propone dunque come strumento di potenziamento delle competenze delle realtà del territorio al fine di sviluppare azioni capaci di rivitalizzare i settori economici e i territori cittadini più colpiti dall’emergenza e di preservare e aumentare l’occupazione.

Dal bando ci si aspetta che vengano sviluppate nuove idee progettuali che rendano i bisogni sociali driver di investimento e rilancio economico, sperimentando un nuovo modello di intervento, basato sulla creazione di reti costituite da start-up/PMI innovative e imprese sociali e, che abiliterà processi di innovazione e integrazione tra coesione sociale e sviluppo economico.

ZIP prevede un budget complessivo di 1.714.285,72 euro con cui premierà, attraverso un contributo in de minimis, i progetti selezionati. Il bando, con una campagna di comunicazione creata ad hoc che avrà massima diffusione sia locale che nazionale.

Il bando è stato pubblicato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” FESR/FSE 2014-2020, integrato con lo strumento europeo Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT EU), sull’ Asse 6 Ripresa verde, digitale e resiliente – Azione 6.2.1. Rafforzamento sociale e occupazionale.

