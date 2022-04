È stata usata la “piattaforma tridimensionale” mentre la Polizia locale gestiva il traffico

Nel primo pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti a Busalla, in via Vittorio Veneto, per intonaco pericolante. Alcuni pezzi di cornicione si erano staccati dal palazzo fortunatamente senza colpire nessun passante. I Vigili hanno operato con la piattaforma tridimensionale, mentre la Polizia locale gestiva il traffico.

