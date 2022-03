Visite guidate alla scoperta del sommergibile Nazario Sauro e di un brigantino goletta dell’800

Galata Museo del mare, attività anche per i più piccoli. Fino al 2 maggio presso la Galleria delle Esposizioni, “Saperi che non si dimenticano: il patrimonio delle imprese e degli imprenditori italiani in Argentina”, una mostra sulle imprese italiane in Argentina

Sabato e domenica 3 e 4 aprile attività per adulti, ragazzi e famiglie al Galata Museo del Mare di Genova.

Diversi gli appuntamenti al giorno in cui i visitatori, grandi e piccoli, del Museo potranno approfondire, in compagnia degli operatori dei servizi educativi del Galata Museo del Mare, alcune tematiche: sabato e domenica alle 15 i più piccoli potranno partecipare ad un’attività lungo le sale del Museo a tema Geronimo Stilton. Alle 16.30 e alle 17.30 le famiglie, a bordo del sottomarino Nazario Sauro, andranno alla scoperta del primo sommergibile italiano visitabile in acqua. Domenica mattina alle 11.30 l’appuntamento sarà dedicato ai brigantini e ai marinai, alla vita a bordo di un brigantino dell’800.

ll costo della visita guidata è di 4 € a persona non comprensivi del biglietto d’ingresso. Punto di ritrovo: qualche minuto prima dell’orario stabilito alla biglietteria del museo. Durata della visita: 1 ora e 30 circa. Si consiglia la prenotazione, tuttavia non è obbligatoria, inviando un messaggio via WhatsApp al numero 3484599953 e 3459301848.

Fino al 2 maggio presso la Galleria delle Esposizioni, è possible visitare “Saperi che non si dimenticano: il patrimonio delle imprese e degli imprenditori italiani in Argentina”, una mostra sulle imprese italiane in Argentina, a cura di Francesca Fauri dell’ Università di Bologna e Donatella Strangio dell’ Università Sapienza di Roma, promossa dal MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana con la partecipazione del Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni.

Fotografie originali delle aziende italiane in Argentina, scene di lavoro quotidiano e immagini pubblicitarie da archivi italiani e argentini. Questa sorprendente antologia fotografica è accompagnata da una breve storia di ciascuna azienda in Argentina e mira a documentare l’influenza e il successo dei migranti e degli imprenditori italiani in questo paese.

La Mostra nasce nell’ambito del progetto Erasmus + della Commissione Europea, vinto nel 2020 ed è ospitata nell’ambito delle manifestazioni di Smarginando Festival, a cura del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana.

Si ricorda ai visitatori che per entrare al Galata Museo del Mare è necessario esibire il Super Green Pass.

Le attività didattiche sono cura dei Servizi Educativi del Museo, è consigliata la prenotazione telefonando allo 0102533555 oppure scrivendo a didattica@galatamuseodelmare.it.

Orari Galata Museo del Mare: Il museo è aperto tutto ii giorni dalla 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).

Biglietti: Galata Museo del Mare e Sommergibile Nazario Sauro: intero 17.00 euro; ridotto 12.00, scuole 7.50 euro, famiglie 38.00 euro.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0102533555, www.galatamuseodelmare.it

