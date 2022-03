Stanza del Cinema, lunedì si parlerà dei film usciti nel mese di marzo

Nuovo appuntamento a Palazzo Ducale con la Stanza del Cinema, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici (SNCCI) in accordo con la direzione del Ducale. Da “Una vita in Fuga” a “Il Male non esiste”

Lunedì 4 aprile alle 17.30, nella sala della Società Ligure di Storia Patria (al piano terra), Massimo Marchelli e Anna Parodi parleranno dei principali titoli usciti nel mese di marzo: domina la capitale francese, teatro delle vicende di Parigi, tutto in una notte di Catherine Corsini e di Parigi, 13Arr di Jacques Audiard, entrambi in competizione all’ultimo Festival di Cannes, da cui arrivano anche Una vita in fuga, nuova fatica da regista di Sean Penn, e il film di chiusura della Semaine de la Critique, Una storia d’amore e di desiderio.

Esce con due anni di ritardo dalla vittoria dell’Orso d’Oro l’iraniano Il male non esiste, ultimo lavoro di Mohammad Rasoulof, mentre dal Concorso della scorsa Mostra di Venezia proviene l’anti-biopic

su Lady Diana Spencer, diretto da Pablo Larraín.

Oltre a Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, al “documentario animato” Flee e al trionfatore della serata CODA – I segni del cuore, verranno discussi gli altri vincitori e sconfitti dell’ultima edizione dei Premi Oscar.

Gli appuntamenti con la Stanza del Cinema si svolgono a Palazzo Ducale il primo e il secondo lunedì del mese, per parlare delle pellicole approdate in sala e proporre approfondimenti su temi e personaggi della storia della Settima Arte: l’11 aprile, il Gruppo Ligure Critici Cinematografici Italiani e gli amici del Cineclub Fotovideo Genova celebreranno la vita e l’attività del Presidente emerito del Gruppo Piero Pruzzo, scomparso lo scorso 4 marzo, colonna portante della cinefilia genovese, stimato critico dalla carriera pluridecennale e divulgatore appassionato, rimasto fino all’ultimo tra le presenze più amate nell’ambito delle Stanze del Cinema.

L’ingresso è libero.

Gli spettatori dovranno essere muniti di Super Green Pass e indossare la mascherina FFP2.

Dato il numero limitato di posti, si prega di prenotare inviando un’e-mail all’indirizzo snccigruppoligure@gmail.com o lasciando un commento al post riportante questo comunicato che potete trovare sulla pagina Facebook Gruppo Ligure Critici Cinematografici SNCCI.

La discussione è aperta alla partecipazione del pubblico.

