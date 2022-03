Un altro investimento: pedone finisce al pronto soccorso del San Martino

È successo poco prima delle 15 all’angolo tra via Casaregis e via Tolemaide. Soccorso in codice rosso, al pronto soccorso le condizioni del ferito sono per fortuna sembrate meno gravi

Ancora un investimento di pedone da parte di un’auto, ancora un incidente gravissimo, questa volta alla Foce. Sul posto sono arrivati i soccorsi inviati dal 118. Il ferito è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove, però, le sue condizioni sono sembrate, per fortuna, meno gravi del previsto.

Sul posto, all’incrocio tra via Casaregis e via Tolemaide, è arrivata la Polizia locale della zona insieme ai colleghi del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...