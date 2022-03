La Polstrada recupera due veicoli di lusso rubati. Stavano per essere imbarcati per l’Africa

Nei giorni scorsi nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico internazionale di veicoli, la Polizia di Stato, ha sequestrato una Ferrari modello F8 “Tributo” spider del valore economico di circa 400.000 euro ed un’altra vettura di alta gamma, rinvenute all’interno di un container, pronto all’imbarco presso il porto di Anversa

La peculiare esperienza e la specializzazione della Polizia Stradale insieme alla fitta rete di collaborazioni con altre Forze di Polizia ed enti privati ha consentito infatti, agli operatori della squadra di polizia giudiziaria della Stradale di Genova di accertare, in seguito alla segnalazione di una ditta di noleggio di vetture di alta gamma che opera nel milanese, che il veicolo in questione si trovava in Belgio. In breve tempo, tramite personale della Polizia di Stato in servizio presso INTERPOL, è stato richiesto l’intervento presso il porto di Anversa delle forze di polizia del posto costantemente aggiornate sulla posizione dell’autovettura.

Il tempestivo intervento ha consentito il rinvenimento e il sequestro di lì a poco della Ferrari e di un’altra vettura di alta gamma, una Range Rover Vogue, rubata in Olanda, all’interno di un container caricato su un mezzo pesante in procinto di essere imbarcato su una nave diretta in Africa, contribuendo a limitare anche in questo caso il danno economico collegato al fenomeno del riciclaggio di veicoli che ha spesso carattere transnazionale.

