Esche topicide rotte, il vandalo ora scorrazza per tutta la città. Estremo pericolo per cani e bambini

Le prime segnalazioni sono arrivate da San Fruttuoso e Marassi, ora giungono da tutta la città. Qualcuno gira da Voltri a Nervi e nelle vallate per rompere i tubi con le esche che vengono poi sparse e diventano un enorme pericolo par cani e gatti, ma anche per i bambini

Chi gira per la città per rompere i tubi della derattizzazione? Successe già un paio di anni fa, quando alla fine su denunciato un uomo con problemi psichici. Ora il problema si ripropone, amplificato, e rappresenta una problematica di sicurezza (intesa come safety) decisamente importante. Non vengono rispettati nemmeno parchi e giardini, proprio dove i bimbi giocano. Ovviamente, i tubi rotte perdono la loro funzione relativa alla lotta al moltiplicarsi popolazione murina che va moltiplicandosi e si gettano via gli ingenti investimenti fatti per tentare di derattizzare. Ci stanno arrivando segnalazioni da tutta la città, centro storico compreso. Possibile che non si riesca a individuare la persona che sta meticolosamente danneggiando i tubi per spargere le esche? È importante fermarla prima che, oltre agli animali che hanno già subito avvelenamenti, ci vada di mezzo anche qualche bimbo.

In copertina: foto dal gruppo Fb “Carignano per noi”

