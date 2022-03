Rallentamenti sin da Spotorno, poi il blocco totale. Le auto sono ferme in coda. Un’altra giornata di passione per gli automobilisti che percorrono le autostrade liguri

La foto che vedete in copertina ci è stata inviata da Andrea, automobilisti fermo in coda. Tra l’altro, le difficoltà sono segnalate in aumento e la fila sembra destinata a crescere. Il sito Aspi segnala “solo” 10 km di coda, ma chi è “incastrato” nella tratta testimonia che i chilometri sono 20 abbondanti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...