Al Pianacci corsi gratuiti di attività motoria per la terza età

Terza età “allargata”: ammessi iscritti dai 60 anni in su, ma se ci sarà posto si potranno partecipare anche i più giovani

Sono aperte le iscrizioni (totalmente gratuite – numero massimo: 20 partecipanti) ai Corsi di Attività Motoria per la terza età (ammessi gli over 60) che si terranno a partire dal prossimo mese di aprile presso la “Sala Firpo” (è la sala sotto la Biblioteca Firpo-Centro Zenit, con accesso dal piazzale-parcheggio di via Martiri del Turchino)

I corsi, diretti da Sonia Piattoni, si terranno il lunedì, il giovedì ed il venerdì dalle 14.30 alle 15.30.

Qualora non si dovesse raggiungere il numero massimo di 20 iscrizioni saranno ammessi anche partecipanti di età inferiore ai 60 anni fino ad un massimo di 8.

Per informazioni chiedere al bar del Circolo ARCI Pianacci (dal martedì al sabato dalle 15 alle 19) oppure scrivere a corsi@pianacci.it.

