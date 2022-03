Furti e truffe, un arresto e quattro denunce dei Carabinieri

L’arrestato, un venticinquenne, aveva rubato 100 euro di alcolici in un supermercato

A Genova, nel corso di servizi finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio, i carabinieri hanno proceduto all’arresto per furto aggravato di un 25enne gravato da pregiudizi di polizia, attualmente sottoposto all’obbligo di firma. L’uomo aveva asportato vari alcolici per un valore di circa 100 euro dall’interno di un supermercato.

È stata inoltre denunciata una donna 60enne perché ha rubato vari profumi occultandoli nella propria borsa.

A Rapallo, i militari della Compagnia di Santa Margherita Ligure hanno denunciato in stato di libertà per furto in concorso una coppia, una 40enne ed un 50enne entrambi gravati da pregiudizi di polizia. I due si erano introdotti all’interno delle piscine comunali impossessandosi di numerosi attrezzi di lavoro, dandosi poi alla fuga perché scoperti dal custode. La pattuglia rintracciava e fermava i due fuggitivi nelle vie limitrofe, recuperando anche la refurtiva.

A Chiavari, al termine di indagini scaturite da una denuncia sporta da una 45enne del posto, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà per truffa aggravata una 30enne gravata da pregiudizi di polizia. La persona denunciata aveva messo fittiziamente in vendita su un sito internet un paio di scarpe, facendosi accreditare dalla vittima la somma di 130 euro.

