Il carro attrezzi non arriva, la Polizia locale fa scattare penale di mille euro

Due gli episodi. I ritardi sono stati di 57 minuti e di ben 70 minuti. Tanto gli agenti avevano dovuto attendere i mezzi delle aziende convenzionate per la rimozione dei veicoli

Il primo caso, è accaduto risale al 2 novembre dello scorso anno ed è accaduto in via Teodoro II di Monferrato a Pegli, il secondo è avvenuto in via Canepari alle 3 di notte dell’8 novembre scorso.

L’aziende ha presentato una “memoria difensiva” che, però, non ha convinto il Comando della Polizia locale. È scattata, così, la penale motivata con l’assenza di «sufficienti elementi» forniti dall’azienda «a sostegno del proprio operato e adeguate giustificazioni al ritardo degli interventi».

Non sono, però, le prime penali applicate ai fornitori del servizio di carro attrezzi da parte del Comando della Polizia locale.

