Anche oggi maxi code in autostrada. Flavio Briatore, imbottigliato, se la prende con Aspi

La società fa sapere che le criticità erano già state annunciate e di aver attivato i cantieri in vista della chiusura nel periodo tra Pasqua e l’8 maggio. «La decisione è stata condivisa con il ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili e istituzioni territoriali»

Per percorrere poco più di 27 chilometri (che si percorrono, in situazione di normale traffico, in 28 minuti) oggi sono stati necessari 72 minuti. Tanto ci hanno impiegato gli automobilisti per percorrere la tratta autostradale della A10 tra il casello di Savona e quello di Arenzano.

Nella coda ferma per parecchie decine di minuti è incappato anche Flavio Briatore che, non per la prima volta, ha deciso di denunciare la situazione attraverso una diretta su Instagram. Già in passato, trovandosi bloccato nel traffico autostradale, aveva “ingannato il tempo” recitando in diretta tutto quello che pensava (e pensa) di Autostrade.

