La situazione più difficile si registra sulla A26 in direzione nord dal bivio con la A10

A7: coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori; coda di 2 km tra Busalla e Isola del Cantone per lavori.

A10: (dove è in atto la deviazione su Bivio A10/A26 Trafori fino alle 06:00 del 28/03/2022 provenendo da Genova verso Gravellona Toce per lavori): coda tra Genova Pra’ e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

A26: coda di 5 km tra bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

