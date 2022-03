L’area è quella da cui partono i traghetti. Aveva addosso uno zaino. Si tratta di una persona di sesso maschile

Sono in corso le operazioni di Capitaneria di porto e Polizia di Stato che indagheranno anche per scoprire l’identità dell’uomo e le cause della morte. Secondo il medico legale il corpo, quando è stato ripescato, era in acqua da circa un’ora.

Articolo in aggiornamento

