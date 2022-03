Si tratta della guidatrice del mezzo e di una bimba. Sono state entrambe soccorse dal 118 e trasportate una al San Martino e una al Galliera.

Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia locale dell’Unità territoriale ponente per i rilievo e per governare il traffico.. non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

