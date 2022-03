Nuovo cavalcavia: per 2 sere, dalle 23 alle 5, divieto di transito in via Siffredi e altre modifiche alla viabilità

Dalle ore 00.59 alle ore 03.59 qualunque veicolo diretto verso Ponente non potrà percorrere via Della Superba. Percorso alternativo è il tratto di A10 da Genova Aeroporto (Sestri) a Genova Pegli

Mobilità: dalle 23 di questa sera alle 5 di giovedì 25 marzo, tra le 23 e le 5, divieto di transito in via Siffredi, divieto di circolazione in via Pionieri e Aviatori d’Italia e altre modifiche alla viabilità per i lavori del nuovo cavalcavia

Per i lavori di realizzazione, a cura dell’Impresa esecutrice Pizzarotti & C. spa, del nuovo cavalcaferrovia via Siffredi, l’asse di collegamento aeroporto-città-casello autostradale, con la demolizione del viadotto Aviatori Pionieri d’Italia (Programma straordinario degli interventi stradali prioritari in ambito portuale), dalle 23 di oggi e fino alle 5 del 25 marzo, esclusivamente nella fascia oraria 23-5, nei sottoelencati tratti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

· via Pionieri e Aviatori d’Italia (segmento stradale comprendente il viadotto in fase di demolizione): divieto di circolazione nel tratto compreso tra la rampa proveniente da via Albareto e il confine con le aree di competenza autostradale di via Melen;

· via Angelo Siffredi: divieto di transito pedonale nel tratto compreso tra l’attraversamento pedonale posto a levante del civico 30 e via Erzelli; divieto di transito veicolare in direzione levante nel tratto compreso tra la rotatoria di via Albareto e l’intersezione con via Erzelli; divieto di transito veicolare in direzione ponente nel tratto compreso tra piazza Savio e via dell’Acciaio, fatta eccezione per i veicoli diretti alle vie Erzelli e Tonale;

· via Erzelli: ai veicoli in uscita è consentita la sola svolta a sinistra all’intersezione con via Siffredi e l’immissione sulle corsie con direzione levante. Tale manovra sarà regolata da movieri ed è confermato l’obbligo di arresto e dare la precedenza all’intersezione con via Siffredi;

· via Enrico Melen: divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra il confine con le aree di competenza autostradale (galleria) e la rampa di via Pionieri e Aviatori d’Italia proveniente dalle aree aeroportuali (c.d. tornaindietro);

· via dell’Acciaio: obbligo di svolta verso destra all’intersezione con via Siffredi (manovra regolata da movieri);

· via Alessandro Vallebona: divieto di transito agli autocarri, autotreni ed autoarticolati, fatta eccezione per i veicoli che si devono dirigere e/o che provengono da via Vallebona o dalla viabilità della collina di “Erzelli” e alle strade e proprietà laterali carrabili autorizzate che a detti tratti stradali adducono;

· via della Superba: è confermato il divieto di transito per i pedoni, i velocipedi, i motocicli e i ciclomotori nel tratto compreso tra via Pionieri e Aviatori d’Italia e la rotatoria d’Acri.

Restano in vigore le disposizioni assunte dal settore Protezione civile (ordinanza del Sindaco del 21 marzo 2022) divieto assoluto di stazionamento e transito a persone e cose, ad eccezione delle maestranze interessate dalle lavorazioni, nell’area di sicurezza del raggio di 90 metri centrata all’imbocco lato via Enrico Melen di via Pionieri ed Aviatori d’Italia, esclusivamente nella fascia oraria notturna dall’1 alle 4, del 23, 24 e 25 marzo.

La viabilità dei veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate viene dirottata su via della Superba; tale itinerario sarà indicato da idonea segnaletica e dagli organi di Polizia Stradale.

Indicazioni di viabilità alternativa (slides allegate del 3 marzo):

· Da Sestri Ponente verso centro città, aeroporto, svincolo A10: via Albareto, rampa Aeroporto, rotatoria Castruccio, via Pionieri Aviatori d’Italia direzione Guido Rossa;

· Da A10 verso centro città: nessuna variazione;

· Da A10 verso Sestri Ponente direzione Ponente: via Vallebona, via Perotto, via dell’Acciaio, via Siffredi dove si riprende regolare viabilità;

· Da via Cornigliano (presso piazza Savio) tutti i mezzi diretti verso Ponente vengono deviati su via Guido Rossa. È consentita l’inversione alla rotatoria all’altezza di via D’Acri, via Guido Rossa, via Mellen, via Vallebona da dove è consentito imboccare la A10 o l’itinerario su via Vallebona-Perotto-dell’Acciaio;

· Da centro città si prosegue su via Guido Rossa, via Mellen, via Vallebona;

· I mezzi pesanti, attraverso la rotatoria D’acri, dovranno transitare su via della Superba.

