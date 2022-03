Incolonnamenti fino a 10 km in A10, traffico deviato sulle strade urbane che vanno in tilt

Cartelli luminosi in A10 che consigliano l’uscita al casello di Pra’. Inevitabile la pesante ricaduta sulla viabilità urbana del ponente genovese e di Arenzano

(Doppia) frittata fatta, anche stamattina, per la viabilità a causa dei lavori in autostrada. Poco prima delle 9, infatti, i veicoli imprigionati in una coda lunga fino a 10 km erano ormai centinaia e Aspi ha indicato sul cartellone luminoso in autostrada la necessità di uscire a Pra’ in direzione ponente.

I veicoli si sono quindi riversati sulla viabilità urbana, creando code anche lì. Sul posto, all’uscita del casello di Pra’ e lungo l’Aurelia in direzione Ponente, sono intervenute pattuglie della Polizia locale dell’Unità territoriale Ponente (7º distretto) per tentare di alleggerire i disagi. Allertata anche la Polizia locale di Arenzano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...