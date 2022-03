Incidente in piazzale Resasco, un altro motociclista in codice rosso. Guidava senza avere la patente

È successo stanotte, poco dopo mezzanotte, a Staglieno. Il ferito non avrebbe mai conseguito la patente di guida

Si è trattato, come hanno riferito alcuni testimoni, di un incidente “a solo”. Il ferito è un italiano di 57 anni che è stato soccorso dal 118 con auto medica e ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso, in gravi condizioni.

Sul posto, oltre alle pattuglie di turno, anche il nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento della Polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere per escludere il coinvolgimento di altri mezzi.

Il ferito sembra sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita.

