Era arrivato da pochi giorni a Genova: il piccolo è caduto da un’altezza di circa 4 metri

A soccorrerlo sono state ambulanza e auto medica inviate dal 118. I sanitari hanno stabilizzato il bambino sul posto e lo hanno poi trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico in codice rosso, il più grave. Il piccolo non sarebbe, però, in pericolo di vita anche se le sue condizioni sono serie.

