Poliziotti di una Volante trovano per strada un labrador disperso e lo mettono in salvo

Era notte fonda, quando la volante in servizio di controllo di territorio ha notato in via S.Quirico questo dolcissimo labrador dal manto bianco transitare in maniera confusa e sconnessa sulla carreggiata

«I nostri poliziotti si sono subito fermati, hanno cercato di tranquillizzarlo e l’hanno fatto accomodare nell’abitacolo della volante in attesa dei soccorsi dedicati – dicono in Questura, che ha pubblicato la storia sulle sue pagine social -. Dalla lettura del microchip non è stato possibile risalire ai dati del proprietario, perché registrato in Piemonte. Perciò nell’attesa di reperire i dati è stato trasportato in una struttura idonea e affidato alle coccole dei volontari».

Mi piace: Mi piace Caricamento...