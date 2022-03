Fiera di San Giuseppe, variazioni temporanee delle linee bus domenica 20 marzo

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Bolzaneto per lo svolgimento della Fiera di San Giuseppe, domenica 20 marzo, per l’intera giornata, le linee 270, 275, 275/ e 670. Ecco le modifiche di percorso

Linee 270 e 670

Direzione Pontedecimo i bus, giunti in via Reta, proseguiranno per via Pastorino, via Faggioni, rotatoria, via Faggioni, via Pastorino, via Reta dove effettueranno capolinea.

Direzione Rivarolo: percorso regolare.

Linee 275 e 275/

Direzione Bolzaneto: i bus, giunti in via Geminiano, proseguiranno per via Giro del Vento, via Reta, via Pastorino, via Frà Pantaleo, via Bolzaneto dove effettueranno regolare capolinea.

Direzione Campora:percorso regolare.

