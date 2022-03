Oltre ai consueti rallentamenti per i cantieri, sulla A12 s’è verificato un incendio poco prima dell’accesso alla galleria Monte Sperone, in direzione Genova

Tre i passeggeri a bordo del veicolo che sono riusciti a scendere dal veicolo prima che fosse divorato dalle fiamme e risultano illesi. Sul posto la Polizia stradale e i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Al momento si registrano code in ingresso al casello di Genova Est, proprio in direzione Genova.

