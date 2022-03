Una malattia della moglie avrebbe spinto l’anziano all’omicidio-suicidio. Dietro la tragedia, il dramma sociale delle demenze

Lei aveva 94 anni, lui 95 e non ce l’ha fatta a sopportare di vedere la compagna di una vita, la madre dei suoi figli, spegnersi giorno per giorno per una malattia neurodegenerativa, così l’ha soffocata, quindi ha deciso di morire nello stesso modo, perché si erano giurati l’un l’altro che non si sarebbero mai lasciati soli. Questo nonostante avesse attorno la famiglia (uno dei figli abitava nello stesso palazzo) e che i due fossero assistiti da una badante. Secondo alcune proiezioni, spiegano al Ministero della Salute, i casi di demenza potrebbero triplicarsi nei prossimi 30 anni nei paesi occidentali. In Italia, secondo le proiezioni demografiche, nel 2051 ci saranno 280 anziani ogni 100 giovani, con aumento di tutte le malattie croniche legate all’età e tra queste le demenze

Ci sarebbe il dramma delle malattie neurodegenerative dietro la tragedia di via Ceppi di Bairolo, una tranquilla strada tra San Teodoro e Lagaccio, a pochi passi, da una parte, dal santuario di San Francesco da Paola e dall’altra dalla stazione di partenza della cremagliera Principe-Granarolo, a monte della Stazione Marittima.

L’uomo, che aveva 95 anni, aveva passato la vita intera con la moglie, che ne aveva uno di meno. Il figlio ha raccontato ai Carabinieri che sono intervenuti nella casa della tragedia, l’anziano «Lo diceva sempre che non si sarebbero mai lasciati soli».

Il movente dell’omicidio sarebbe la complessa situazione di depressione che subiscono le persone che assistono i malati di una qualsiasi delle demenze che colpiscono in special modo gli anziani: Alzheimer, Parkinson, demenza senile e diverse altre malattie che affliggono chi ne soffre anche con il deterioramento cognitivo. Gli anziani conviventi sono, ovviamente, quelli che più patiscono della situazione.

Eppure la coppia non era abbandonata, non era sola. Abitava nello stesso palazzo di uno dei figli ed era seguita anche da una badante. È stata lei, ieri mattina a chiamare proprio il figlio che abita nel palazzo perché nessuno le apriva la porta. Lui è sceso con le chiavi, ha aperto e si è trovato davanti i corpi di entrambi i genitori. Il padre avrebbe prima soffocato con un sacchetto di plastica la moglie, poi avrebbe deciso per sé la stessa sorte: insieme nella buona e nella cattiva sorte e anche nella morte.

Secondo il ministero della Salute la demenza è in crescente aumento nella popolazione generale ed è stata definita secondo il Rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di Alzheimer Disease International una priorità mondiale di salute pubblica: «Nel 2010 35,6 milioni di persone risultavano affette da demenza con stima di aumento del doppio nel 2030, del triplo nel 2050, con 7,7 milioni di nuovi casi all’anno (1 ogni 4 secondi) e con una sopravvivenza media, dopo la diagnosi, di 4-8-anni. La stima dei costi è di 604 miliardi di dollari all’anno con incremento progressivo e continua sfida per i sistemi sanitari. Tutti i Paesi devono includere le demenze nei loro programmi di salute pubblica. A livello internazionale, nazionale regionale e locale sono necessari programmi e coordinamento su più livelli e tra tutte le parti interessate».

Il maggior fattore di rischio associato all’insorgenza delle demenze è l’età e, in una società che invecchia, l’impatto del fenomeno è di dimensioni allarmanti. Si prevede che queste patologie diventeranno, in tempi brevi, uno dei problemi più rilevanti in termini di sanità pubblica.

Il sesso femminile rappresenta un importante fattore di rischio per l’insorgenza della demenza di Alzheimer, la forma più frequente di tutte le demenze (circa il 60%). La prevalenza della demenza nei paesi industrializzati è circa del 8% negli ultrasessantacinquenni e sale ad oltre il 20% dopo gli ottanta anni.

Secondo alcune proiezioni, i casi di demenza potrebbero triplicarsi nei prossimi 30 anni nei paesi occidentali.

In Italia, secondo le proiezioni demografiche, nel 2051 ci saranno 280 anziani ogni 100 giovani, con aumento di tutte le malattie croniche legate all’età, e tra queste le demenze.



Attualmente il numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre 1 milione (di cui circa 600.000 con demenza di Alzheimer) e circa 3 milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nella loro assistenza, con conseguenze anche sul piano economico e organizzativo.

Rispetto alle terapie farmacologiche, sebbene ad oggi siano in corso numerosi progetti di ricerca per individuare terapie efficaci nella cura della demenza, gli interventi disponibili non sono ancora risolutivi.

Le strategie terapeutiche a disposizione per le demenze sono di tipo farmacologico, psicosociale e di gestione integrata per la continuità assistenziale. Soprattutto per le patologie cronico-degenerative come le demenze, dunque, appare necessario definire un insieme di percorsi assistenziali secondo una filosofia di gestione integrata della malattia.

