Omicidio-suicidio in via Ceppi di Bairolo. Muoiono 95enne e 94 enne

L’anziano avrebbe soffocato la moglie e si sarebbe, poi, ucciso infilando la testa in un sacchetto di plastica. È successo in un condominio tra i quartieri di San Teodoro e del Lagaccio

I due sono stati trovati già deceduti nella loro casa di via Angelo Ceppi di Bairolo, la strada che porta da salita San Francesco da Paola e via Pagano Doria, al confine tra i quartieri di San Teodoro e del Lagaccio. A dare l’allarme è stato il figlio. Sono intervenuti il 118 e i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica. Non sembra, però, ci siano dubbi sul fatto che si tratti di un omicidio-suicidio. Ai militari dell’Arma non resta che ricostruire i motivi del tragico gesto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...