Il comune di Genova protagonista al Mipim di Cannes 2022: Palazzo Galliera, Villa Donghi e Rsa Quezzi sotto i riflettori internazionali

Dal 15 al 18 marzo ospiti del Padiglione Italia al Palais Des Festival di Cannes. Cenci: «Genova sempre più luogo ideale»

Palazzo Galliera, Villa Donghi, RSA Quezzi, sono questi i principali progetti che saranno presentati dal Comune di Genova alla nuova edizione del Mipim, il grande evento internazionale dedicato all’investimento immobiliare in scena dal 15 al 18 marzo 2022 al Palais Des Festivals di Cannes.

Una vetrina esclusiva che, sotto il tema “Driving Urban Change”, riunirà gli operatori più influenti di tutti i settori del real estate internazionale e offrirà una vetrina ineguagliabile per innumerevoli progetti di sviluppo e ricerca di capitali di oltre 100 paesi provenienti da tutto il mondo.

Per il Comune di Genova sarà presente l’assessore all’Urbanistica e Progetti di Riqualificazione, Simonetta Cenci, intervenendo in 3 momenti della manifestazione.

«Anche quest’anno saremo a Cannes ospiti del Padiglione Italia – dichiara l’assessore all’urbanistica Simonetta Cenci – e mai come quest’anno sentiamo che il tema sia appropriato alla nostra città: accompagnare il cambiato urbano è ciò che la città di Genova sta facendo attraverso i suoi ambiziosi progetti e interventi di rigenerazione urbana. Oltre a quelli che saranno presentati a Cannes penso ovviamente al Waterfront di levante, al Parco della Valpolcevera e del Cerchio Rosso, all’Hennebique e al “Piano Caruggi”. La kermesse si prospetta essere, ancora una volta, un’ulteriore possibilità per condividere le grandi trasformazioni che ridisegnano il futuro di Genova: città che si rivela sempre di più come luogo ideale per lavorare, vivere ed essere felici».

Mercoledì 16 Marzo alle ore 10.30, presso il padiglione italiano, l’assessore Cenci presenterà le opportunità d’investimento della città, nello slot “Urban development opportunities in great cities and regions”. A seguire, dalle 13.45, nella sala Ruby del Palazzo delle Esposizioni di Cannes, si svolgerà la conferenza italiana, “Development and opportunities of the italian market”, che sarà un’ulteriore occasione per porre in evidenza il ruolo attrattivo della città di Genova.

Infine, giovedì 17 marzo alle ore 10.30, presenterà il progetto di valorizzazione di Palazzo Galliera, durante l’incontro tematico dedicato all’housing dal titolo “Italian Gallery: Housing – Residential, Student, Senior and Social”.

Moderatori degli incontri saranno Jacopo Dettoni, deputy editor di fDi Magazine – Financial Times, l’economista Marco Leone e il Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Milano Marialisa SANTI.

