Al Ducale appare il Manifesto de “La forma della Meraviglia”, la parte genovese della Mostra “Superbarocco”. Aprirà il 17 marzo

Inedita collaborazione delle Scuderie del Quirinale, le gallerie della Presidenza della Repubblica, con Palazzo Ducale e il Comune di Genova. La mostra romana aprirà il 26 marzo. L’assessore Grosso: «Un’emozione vedere il primo segno del progetto al quale tutti assieme abbiamo lavorato»

«Per tutti noi che abbiamo lavorato a questo importante progetto insieme alle Scuderie del Quirinale è un’emozione vedere il manifesto della mostra Superbarocco appeso oggi qui, a Palazzo Ducale, proprio dove tra qualche giorno aprirà l’esposizione genovese! – scrive Grosso sulla sua bacheca Facebook -. Quest’anno in città ci attende una programmazione culturale di assoluto rilievo, dall’arte antica a quella contemporanea a Villa Croce, oltre alla riapertura dei musei chiusi per ristrutturazione: Palazzo Rosso, Sant’Agostino e Chiossone. La Wolfsoniana sta già proponendo da qualche giorno un nuovo allestimento arricchito da opere della collezione Tacchini. Al Munizioniere del Ducale è aperta la straordinaria mostra dedicata a Monet. Ringrazio Palazzo Ducale e tutto il personale dell’Assessorato e dei Musei comunali per aver permesso alla città di guardare alla stagione che sta cominciando come a un grande momento per la Cultura e l’attrattività turistica di Genova».

Nel manifesto genovese è un quadro di Anton Van Dyck, il ritratto di Maddalena Cattaneo, oggi alla National Gallery of Arts di Washington. In quello della mostra romana (che il cui titolo gioca su “Superba” e “Barocco”), si vede il ritratti della madre, Elena Grimaldi Cattaneo. Nelle tre foto sotto si vede il ritratto di un altro figlio di Elena, Filippo. Tutti i ritratti sono di Van Dyck e tutti sono, ora, a Washington.

Quello di Elena Grimaldi Cattaneo (nata Grimaldi e poi andata in sposa a Giacomo Cattaneo) è considerato uno dei primi ritratti eseguiti da Van Dyck a Genova e ciò sia per ragioni stilistiche sia perché, come si diceva, i Cattaneo potrebbero essere una delle famiglie genovesi con la quale il pittore poteva aver avuto contatti già nelle Fiandre. Il quadro è quindi generalmente datato tra il 1623 e, al massimo, i primi mesi del 1624.

Probabile committente dell’opera fu il marito della dama effigiata, come lascia pensare tra l’altro la circostanza che il Van Dyck, presumibilmente nell’ambito della stessa commissione, realizzò anche i ritratti dei due figli bambini di Elena Grimaldi Cattaneo (Maddalena e Filippo) che erano collocati ai lati della tela ritraente la donna.

Il dipinto rimase in possesso della famiglia Cattaneo sino al 1906 quando fu collocato sul mercato antiquario lasciando così l’Italia. Dopo vari passaggi di proprietà l’opera fu infine donata, nel 1942, al Museo di Washington sua sede attuale.

Curatori delle due mostre: Jonathan Bober della National Gallery of Art di Washington, Piero Boccardo e Franco Boggero.

Mi piace: Mi piace Caricamento...