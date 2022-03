Sopraelevata in tilt per auto ferma e coda sulle autostrade

Code in entrambe le direzioni sulla sopraelevata per un veicolo fermo rimosso alle 19:04. Caos anche in viale Brigate Partigiane.

In autostrada

A7: coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

A10: coda di 2 km tra Albisola e Varazze per lavori. Traffico Rallentato tra Arenzano e Celle Ligure per lavori.

A12: coda di 1 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori; coda di 1 km tra Recco e Rapallo per lavori; coda di 1 km tra Chiavari e Rapallo per lavori.

A26: coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori; coda di 1 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori.

