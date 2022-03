La denuncia degli automobilisti: «Code non segnalate tra Genova Est e Genova Ovest»

Ci ha chiamato un automobilista imbottigliato per denunciare la mancata segnalazione sui pannelli luminosi. Tutti fermi in coda

La situazione alle 9:30

A7: coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, Coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

A10: coda tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori; coda di 2 km tra Arenzano e Celle Ligure per lavori; coda di 1 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

A12: coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori; coda di 1 km tra Recco e Chiavari per lavori.

A26: coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

