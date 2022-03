Fp Cgil: «Galliera, proroga dei contratti al 31 maggio e avvio delle procedure di stabilizzazione»

Il sindacato: «È un primo, importantissimo e necessario passo verso la certezza del lavoro da noi perseguito con forza»

«Ieri il Direttore Generale del Galliera ha incontrato i sindacati confederali di categoria – dicono alla Fp Cgil -. Nel corso della riunione ha annunciato l’intenzione di confermare tutti i contratti in essere prorogando la scadenza del 31 marzo al 31 maggio 2022. Il Direttore ha anticipato di voler avviare le procedure di stabilizzazione previste dalla Legge di Bilancio 2022. È un primo, importantissimo e necessario passo verso la certezza del lavoro perseguito con forza da questa Organizzazione sindacale. Con l’imminente cessazione dello Stato di Emergenza Nazionale, decine di lavoratori dell’Ospedale, personale precario che ha condiviso con il resto del personale paure, disagi, e carichi di lavoro, rischiava, oltre al posto di lavoro, di non poter neanche conseguirei requisiti minimi previsti dalle normative per accedere ai concorsi pubblici, utili al raggiungimento del tanto agognato e meritato, successivo processo di stabilizzazione. Le costanti, quotidiane e continue richieste di Fp Cgil hanno prodotto questo importante risultato che tutela i diritti dei lavoratori della sanità».

Mi piace: Mi piace Caricamento...