Appuntamento il 13 marzo alle 9:30. Gli “Amici di Villa Imperiale” invitano la popolazione di San Fruttuoso (e non solo) a partecipare

«Ricominciamo!!! Ramazze in spalla e partiamo per una nuova spedizione di pulizia di Villa Imperiale – dicono all’associazione, che da tempo lancia le iniziative per ripulire lo spazio verde del quartiere -. Siete tutti invitati! Bastano un paio di guanti, un’oretta del vostro tempo e tanta buona volontà».

Mi piace: Mi piace Caricamento...