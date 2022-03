Polizia locale, nel weekend, ancora 30 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

L’attività degli agenti si è orientata anche a contrastare i comportamenti che favoriscono il degrado urbano. Sono le 7 sanzioni complessive per atti contrari alla pubblica decenza (ad esempio, urinare in pubblico), a cui si aggiungono le 6 elevate per ubriachezza manifesta. Numerose anche le sanzioni per abbandono indiscriminato di rifiuti su aree pubbliche: ben 8. Particolarmente numerosi i provvedimenti anti-bivacco: sia su scalinate di luoghi di culto o siti di rilevante interesse culturale (14, le sanzioni elevate), sia all’interno di parchi e aree verdi pubbliche (2)

Proseguono i controlli della Polizia Locale. Numerose anche le sanzioni per comportamenti impropri, come gli atti contrari al pubblico decoro.

Sono 30, le patenti ritirate lo scorso fine settimana – da venerdì 4 a domenica 6 marzo – a seguito dei controlli della Polizia Locale per contrastare la guida in stato di ebbrezza.

Le verifiche hanno interessato tutto il territorio. Le sanzioni sono così suddivise:

Municipio 1: 13 sanzioni

“ 2: 7

“ 3: 8

“ 5: 3

“ 6: 2

“ 8: 1

Centro storico: 1

Facendo un riepilogo, l’esito dei controlli eseguiti da venerdì 25 a domenica 27 febbraio è il seguente:

13 guidatori hanno ricevuto la sanzione amministrativa con sospensione della patente per essersi messi al volante con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l;

A 11 conducenti è stato contestato un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l. Per loro, oltre alla sospensione della patente, sono previsti un’ammenda da 800 a 3200 euro e l’arresto fino a 6 mesi;

Ben 4 conducenti avevano tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, il che prevede un’ammenda da 1500 a 6000 euro, l’arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente;

Per 5 conducenti “alcol zero” (neopatentati o guidatori professionali) che avevano valori tra 0 e 0,5 è scattata la sanzione amministrativa.

2 sono i conducenti che si sono rifiutati di sottoporsi al test etilometrico nella postazione di controllo della Polizia Locale. Rifiutare l’alcoltest comporta l’applicazione della multa massima, ossia quella prevista nel caso in cui il conducente dell’auto venga sorpreso con un livello di alcol nel sangue maggiore di 1,5 grammi per litro.

Le fasce orarie in cui si è verificato il maggior numero di violazioni all’articolo 186 del Codice della Strada sono quelle comprese tra l’1 e le 2 del mattino (10 sanzioni), tra mezzanotte e l’1 (8) e tra le due e le 3 (8).

Nutrito è anche l’elenco delle sanzioni che, nell’ambito dei controlli eseguiti nel fine settimana di riferimento in orario serale/notturno, sono state elevate per violazioni extra Codice della Strada. In tutto sono 131, così suddivise:

Centro storico: 33

Municipio 1: 22

Municipio 2: 16

Municipio 3: 8

Municipio 4: 3

Municipio 5: 3

Municipio 6: 18

Municipio 7: 1

Municipio 8: 23

Municipio 9: 3

A queste, si aggiunge la sanzione a un veicolo con massa superiore alle 6 tonnellate adibito al trasporto in conto terzi privo di contrassegno identificativo della tipologia di trasporto.

