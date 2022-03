È stato necessario alleggerire il carico per consentire all’autogru dei vigili del fuoco di spostare il rimorchio

I Vigili del fuoco stanno operando in via Militare di Borzoli per liberare un autoarticolato incastratosi in una curva a gomito. Si è reso necessario scaricare la merce per alleggerire il carico al fine di consentire all’autogru dei Vigili del Fuoco di spostare il rimorchio.

