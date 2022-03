Seconda auto ribaltata della giornata in via Giro del Vento. Sono intervenuti i Vvf

In mattinata un altro incidente a Multedo, in via Pacoret de Saint Bon, dove un motociclo e un autocarro sono entrati in collisione. Centauro in codice rosso

Questo pomeriggio, a Genova, in Via Giro del Vento, un uomo alla guida di una vettura, ne ha perso il controllo ed ha finito la corsa su un fianco. I Vigili del fuoco hanno stabilizzato la macchina e lo hanno fatto uscire dalla porta lato passeggero. In buone condizioni di salute è stato condotto all’ospedale per accertamenti. Sul posto anche la Polizia locale.

Stanotte un’altra auto aveva cappottato in corso Europa e anche in quel caso erano dovuti intervenire i vigili del fuoco.

