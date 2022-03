Meteo Arpal: temperature in calo, disagio per il freddo a causa del vento

Un impulso freddo dai Balcani interessa il centro Italia favorendo il rientro di correnti da nordest sulla Liguria. Nubi irregolari al primo mattino con possibili deboli piogge sul Centro-Ponente (quota neve: 400-600 m), sereno dalle ore centrali

Temperature: in calo, anche sensibile al mattino. A Genova tra 5 e 12 gradi. Fino a -2 gradi nell’entroterra.

Umidità: su valori medi

Venti: forti da NNE al mattino, in attenuazione nel corso della giornata

Mare: mosso o molto mosso al mattino, specie a Ponente; in calo dal pomeriggio

Segnalazioni di Protezione Civile – vento, disagio per freddo

Previsione per mercoledì 2 marzo 2022

Lieve flessione del campo di pressione da Ovest per l’approssimarsi di una blanda saccatura dalla Francia. Sereno o poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento nel corso della giornata fino a cielo molto nuvoloso in serata

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento

Umidità: su valori medio-alti

Venti: da SSO: deboli al mattino, moderati dal pomeriggio con rinforzi sui crinali

Mare: mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

Mi piace: Mi piace Caricamento...