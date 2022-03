Auto si ribalta in corso Europa nella notte, due feriti. Strada chiusa per quasi un’ora

È successo poco prima dell’una e la via è rimasta chiusa all’altezza del Carlini per l’intervento dei Vigili del fuoco e dei soccorsi quasi fino alle 2

Le persone soccorse dalle ambulanze inviate dal 118 sono state trasportare al San Martino in codice giallo. A tirarle fuori dalle lamiere dell’auto sono stati i Vigili del fuoco. La Polizia locale ha effettuato i rilievi e dovrà stabilire le cause e la dinamica dell’incidente che non vede coinvolti altri veicoli.

La chiusura della strada è stata determinata anche dalla necessità di bonificare l’asfalto perché l’autovettura ha perso carburante. Danneggiata anche l’illuminazione pubblica.

