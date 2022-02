Ubriaca, tenta di rubare denaro in un bar. Denunciata dai Carabinieri

I militari dell’Arma sono intervenuti su richiesta del titolare che ha scoperto la donna mente tentata di arraffare il denaro ed è stato anche spintonato

Il Nucleo Radiomobile di Genova ha denunciato per il reato di rapina impropria una sessantenne cilena senza fissa dimora. La donna, in presumibile stato di ebbrezza alcolica, all’interno di un esercizio pubblico, ha tentato di appropriarsi di denaro contante e, vistasi scoperta dal titolare, lo ha spintonato per procurarsi la fuga, venendo poi bloccata dai carabinieri intervenuti sul posto.

