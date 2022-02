Domenica 6 marzo scatta il 31° Campionato Intercircoli di Vela

Il Campionato Intercircoli di Vela taglia il traguardo della 31ª edizione. Due mesi di confronti per gli amanti dell’altura in occasione di uno storico appuntamento che scatterà domenica 6 marzo e vedrà protagoniste una cinquantina di imbarcazioni in arrivo da tutta la Liguria e dalle regioni limitrofe

Sei gli appuntamenti in acqua: dopo l’apertura, si torna a competere sabato 19 e domenica 20 marzo, domenica 3 aprile, domenica 10 aprile e domenica 1 maggio. La data di recupero è sabato 7 maggio, giornata in cui si celebreranno tutti i vincitori del Campionato Intercircoli con la premiazione in programma presso i locali della LNI Genova Sestri Ponente. Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna classe e il primo classificato OVERALL di ciascun raggruppamento: ORC, IRC, Gran Crociera e Monotipi.

Il Trofeo Assonautica sarà assegnato al Circolo con miglior punteggio delle Classi ORC prendendo in considerazione i tre migliori piazzamenti nelle varie classi. Il Trofeo ILVA sarà assegnato al Circolo con miglior punteggio prendendo in considerazione i tre migliori piazzamenti delle classi Gran Crociera.

Verranno allestiti diversi campi di regata: a bastone, nel campo Charlie sotto la Lanterna, e a triangolo con una regata costiera con partenza nel lido di Albaro, zona Boccadasse-Punta Vagno, in direzione Punta Chiappa.

Il Campionato, patrocinato da I-Zona FIV, Assonautica e Uvai, è organizzato dal Comitato Intercircoli, composto da ben 12 circoli nautici che condividono la passione per la Vela e per il Mare collaborando all’organizzazione dell’evento attraverso l’impiego di mezzi e risorse umane per garantire la massima sicurezza. Parliamo di Associazione Nautica Sportiva Dilettantistica, ASD Pesca e Vela il Pontile, ASDN “Dipendenti ENEL”, LNI Genova Sestri Ponente, Polisportiva Circolo Autorità Portuale e Soc. Ass, Associazione Sportiva Pesca e Ricerca (ASPER), Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, Circolo Nautico “Il Mandraccio”, Circolo Nautico “L. RUM” A.S.D, LNI Genova Centro, Circolo Nautico ILVA e Club Vela Pegli.



«Non vediamo l’ora di rimettere in moto questa manifestazione, ferma dal 2019 a causa della pandemia, e l’idea è quella di far uscire in mare più barche possibili, anche persone che normalmente non partecipano a regate – afferma il coordinatore Giuseppe Scarfì – E’ bello registrare ancora una volta la grande coesione tra ben 12 Circoli: ci aspettiamo l’adesione di una cinquantina di equipaggi e opereremo affinché tutto si svolga nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza FIV senza tralasciare la spettacolarità derivata dal livello tecnico dei nostri percorsi».

In copertina: foto di Eros Zanini

