Sono 774 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria (353 a Genova), a fronte di 7.263 tamponi effettuati di cui 2316 molecolari e 4947 antigenici rapidi

Ecco la situazione in Liguria:

IMPERIA (Asl 1): 68

SAVONA (Asl 2): 107

GENOVA: 472, di cui:

· Asl 3: 353

· Asl 4: 119

LA SPEZIA (Asl 5): 124

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

