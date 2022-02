Dopo due anni di chiusura Covid riapre il teatro Govi

I gestori: «La pandemia ci ha obbligati a fermarci ma noi, con il benestare e il sostegno attivo del Comune di Genova e del Municipio V Valpolcevera, ne abbiamo approfittato per rimetterci a nuovo: un restyling completo che parte dalla grafica del logo e, passando per un sito nuovo di zecca, arriva ad una platea e un palco completamente rinnovati»

«Il primo appuntamento è previsto per venerdì 4 marzo, quando alle ore 21:00 riapriremo le porte e accoglieremo autorità ed amici per l’inaugurazione: ci racconteremo quello che è successo in questi due anni e avremo un piccolissimo assaggio di ciò che vedremo nei prossimi mesi – proseguono i gestori -. Sul palco un presentatore d’eccezione: Enzo Paci! L’evento è aperto solo su invito per garantire il rispetto delle norme anti Covid».

Il Teatro Rina e Gilberto Govi si trova in via Pasquale Pastorino 23 rosso a Genova Bolzaneto

