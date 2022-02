Individuato uno dei ragazzi autori del pestaggio a San Fruttuoso. Oregina: trasferiti 6 minori non accompagnati

Il giovane sarebbe stato già collocato in una comunità fuori regione. Intanto la comunità di Oregina è stata “alleggerita” di sei dei ragazzi che ospitava

Almeno uno dei minori ripresi nel video che ieri ha fatto il giro dei social e delle messaggerie è stato individuato e condotto in una comunità per minori fuori regione. Gli autori del pestaggio che ha visto vittima un ragazzino di circa 12 anni erano, però, due. Tutto è accaduto a San Fruttuoso, in via Don Luigi Orione, a due passi da corso Sardegna, in pieno giorno.

Intanto sono stati trasferiti sei dei minori non accompagnati della comunità all’ex ostello della gioventù in via Costanzi, a Oregina, oggetto del blitz di alcuni ragazzi della zona. Un gesto condannato da più parti, un “farsi giustizia da soli” (o, quantomeno, un minacciare di farsi giustizia da soli) che molti in zona hanno “giustificato” addebitando ad almeno alcuni dei ragazzi ospitati nel centro, accusati dalla gente del quartiere di aggressioni e rapine a minori e anziani della zona. Certamente si è rilevata la problematica relativa alla coabitazione tra l’asilo insediato nella stessa struttura e i giovani ospiti, con le maestre che da tempo segnalavano i problemi.

