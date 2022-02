Drogava le colleghe per abusare di loro, condannato uomo delle pulizie di una Rsa

Il quarantaquattrenne dovrà scontare 12 anni di carcere. È stato condannato per violenza sessuale aggravata con sequestro di persona questa mattina, sulla scorta delle indagini dei carabinieri coordinate dal sostituto procuratore Valentina Grosso

Propinava alle colleghe Lexotan e Tavor, medicinali calmanti. È successo durante le prime e più dure fasi della pandemia, quando le visite dei parenti erano vietate e di domenica mattina, la giornata più tranquilla. Sia lui sia le tre vittime lavoravano in un’azienda cooperativa che si occupava delle pulizie in una Rsa genovese sulle alture della città. I calmanti venivano messi nel caffè e quando le donne perdevano il controllo di sé venivano trascinate in uno stanzino. Solo una delle donne è stata vittima di un rapporto sessuale completo. Le altre due, malgrado il medicinale, sono riuscite a capire cosa stesse accadendo e a divincolarsi. Tutte e tre avevano denunciato. Nei loro capelli, sottoposti ad analisi chimica, sono state trovate tracce di calmanti.

In copertina: foto d’archivio

