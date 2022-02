I 51 cartelli di divieto di fermata in salita Santa Maria della Sanità arrivano a Striscia la Notizia

Chiara Squaglia, “inviata della trasmissione di Antonio Ricci” su Canale 5, li ha contati uno per uno. Poi ha intervistato l’assessore Matteo Campora che ha spiegato come a causa delle auto posteggiate in divieto venissero bloccate le ambulanze e ha promesso che si troverà una soluzione esteticamente migliore

51 cartelli di divieto di fermata in 100 metri. Secondo Striscia la notizia costerebbero 125 euro ciascuno per un totale di 11.500 euro, sempre secondo la trasmissione «90 volte il necessario» dove per “necessario” è presumibile intendano come segnalazione visibile agli automobilisti. I cartelli, però, funzionano come veri e propri dissuasori di sosta, proprio per evitare che chi non rispetta le regole piazzi l’auto nonostante la segnalazione e blocchi i mezzi di soccorso. Intanto, nella strada di Castelletto, l’inventiva genovese per trovare posto dove non ce n’è ha fatto sì che la strada si trasformasse in una sorta di rastrelliera per il posteggio moto che, però, non bloccano il transito.

