Marinella, ancora cantieri fermi. Terrile: «Quando finiranno i lavori che dovevano finire un anno fa?»

Il capogruppo Pd: «È facile vedere, andando sulla passeggiata di Nervi, che la struttura di proprietà pubblica è uno scheletro. È evidente che l’imprenditore non ha fatto quello che ha promesso di fare nei tempi previsti»

Ad attaccare la giunta su una questione sotto gli occhi di genovesi e turisti che passeggiano sulla promenade di Nervi è il capogruppo Pd Alessandro Terrile che ricorda come il primo cartello che descriveva l’intervento fissava il fine lavori nel mese di febbraio 2021. Il cartello, ha spiegato Terrile, è stato cambiato e il “fine lavori” era previsto per il dicembre dello scorso anno. «Ma basta andare lì davanti per vedere che la Marinella ò uno scheletro e che saranno necessari almeno altri sette mesi di lavori, ma soprattutto che nessuno ci sta lavorando. Al di là degli annunci ripetuti fatti dalla giunta dal 2017, quando finiranno i lavori? Sono previste penali? Si pensa di revocare la concessione? È evidente che l’imprenditore privato che ha preso la struttura in concessione non ha fatto quello che ha promesso di fare nei tempi da lui stesso e dalla giunta previsti. C’è un evidente inadempimento concessionario che non vorrei si estendesse alla Giunta»

Ha risposto l’assessore al Patrimonio Stefano Garassino. «La mareggiata del 2018 ha causato gravi danni alla struttura – ha detto – e questo ha impedito l’inizio dei lavori come programmato. Proprio per i danni della mareggiata, le opere sono state in gran parte riviste e gli interventi riprogettati con nuovi processi autorizzatori che hanno allungato i tempi. L’ultima variante è stata approvata il 21 gennaio 2022. La società concessionaria ci ha comunicato la ripresa dei lavori la settimana prossima».

«In definitiva – ha commentato Terrile – non c’è stata risposta alla mia domanda e non si sa quando finiranno i lavori. Sappiamo solo che forse cominceranno la prossima settimana. È evidente che esiste una mala gestione di un bene pubblico. Cosa farete durante l’Euroflora? La coprirete con cartoni per non far vedere un cantiere abbandonato».

