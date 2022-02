Incidente sul nodo di San Benigno, cantieri e incidenti in autostrada. Mattinata infernale per il traffico

Maxi ingorgo sul nodo di San Benigno per un camion con targa straniera che è arrivato su un furgone che procedeva nell’opposto senso di marcia e trasportava distributori di bevande e snack. È successo poco prima delle 7 di questa mattina sulla rampa della sopraelevata dal lato di lungomare Canepa. Ripercussioni anche sul casello di Genova Ovest. Code fino a 3 km sulle altre autostrade per lavori e per un incidente in A12

Non sono gravi le condizioni del guidatore del furgone, investito dai vetri in frantumi del mezzo. Trasportato all’Evangelico di Voltri, è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Coinvolta nell’incidente anche una Smart.

Le conseguenze dell’incidente sulla viabilità sono pesantissime e perdurano anche dopo le 9:30, con ricadute pesanti anche sull’autostrada.

A seguito dell’incidente e dell’effetto domino che ha causato sul traffico cittadino, c’è coda tra il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena. Sempre in A7: coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Nevica tra Serravalle e Isola del Cantone mentre cade nevischio tra Isola del Cantone e Bolzaneto.

Code fino a 3 km in A10: coda di 2 km tra Albisola e Celle Ligure per lavori; coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori; coda di 3 km tra Arenzano e Celle Ligure per lavori.

Un incidente e lavori in corso causano problemi anche sulla A12: coda di 2 km tra Genova Nervi e Recco per incidente; coda di 2 km tra Recco e Rapallo per lavori.

In A26: coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori; coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

