Allerta neve chiusa alle 6. L’entroterra di Genova si è svegliata sotto una coltre di neve

Festa per i bambini, un po’ meno per i pendolari che stamattina se la sono dovuta vedere col freddo intenso e con i disagi al traffico derivanti dal manto nevoso

«Chiusa l’allerta meteo gialla per neve alle ore 6.00 le precipitazioni si attardano in particolare sul Levante con, ancora, qualche debole fenomeno nevoso nelle zone appenniniche centrali – dicono all’Arpal -. La neve, caduta diffusamente nelle zone interne, ha fatto segnare questi accumuli nei nivometri della rete Omirl: Verdeggia (Triora, Imperia) 6 centimetri, Monte Settepani (Osiglia, Savona) circa 30, Dego Girini (Savona) 13, Urbe Vara Superiore (Savona) 19, Campo Ligure (Genova) 8, Gorra (Valebrevenna, Genova) 17, Amborzasco (Santo Stefano d’Aveto, Genova) 22. I fiocchi si sono spinti, come previsto, piuttosto in basso arrivando anche alle porte di Genova. Dove invece è stata protagonista la pioggia ci sono stati anche fenomeni temporaleschi accompagnati da grandine, come nella zona di Rapallo (qui cumulata oraria 30.6 millimetri); la cumulata totale massima delle ultime ore, 64.2, a Ognio (Neirone, Genova)».

Da segnalare, da parte di Arpal, anche i venti forti settentrionali con il picco a Genova Porto Antico dove, alle 2.50, si è registrata una raffica a 78.5 km/h. Temperature, ovviamente, in calo con minima al momento di -5.1 a Monte Settepani mentre, nelle città capoluogo di provincia il valore più basso sono i 3.6 gradi registrati alle 4:30, a Genova Centro Funzionale.

Foto di Giada da Isorelle e di Federica dalla Campora (Serra Riccò)

Mi piace: Mi piace Caricamento...